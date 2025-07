Transfert à 3M€ : Le Paris FC va dégainer !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir recruté Otavio ce mercredi, le Paris FC n’en a clairement pas fini avec son mercato estival. Le promu en Ligue 1 se veut ambitieux sur le marché des transferts et depuis un moment maintenant, le PFC travaille sur l’arrivée de Benjamin André. Toutefois, convaincre le LOSC est délicat, mais les Parisiens n’ont pas dit leur dernier mot.

Le Paris FC va désormais évolué en Ligue 1 et pour ne pas redescendre, le club parisien se veut ambitieux cet été. On a ainsi pu voir Moses Simon et Otavio débarquer à Paris, mais d’autres recrues sont attendues. Le PFC fait notamment le forcing depuis un moment maintenant pour Benjamin André. Un dossier toutefois complexe étant donné les négociations difficiles avec le LOSC.