Transfert à 30M€ : Grande nouvelle à l’OM !

Focalisé sur le recrutement d'éléments offensifs, l'OM souhaite attirer un ailier gauche qui deviendra le pendant de Mason Greenwood. Dans cette optique, la piste la plus chaude mène à Igor Paixao. Mais le joueur brésilien est également convoité par Leeds qui ne souhaite toutefois pas mettre plus de 30M€ dans ce transfert. Ce qui laisse une ouverture à l'OM.

Durant les prochaines semaines, l'OM aura pour objectif de densifier son secteur offensif affaibli par le départ de Luis Henrique à l'Inter Milan qui n'a toujours pas été compensé. Ainsi, Pablo Longoria et Medhi Benatia sont en quête d'un ailier gauche qui pourrait devenir le pendant de Mason Greenwood. Et alors que les Marseillais tentent de profiter de la situation de l'OL pour enrôler Malick Fofana, la piste la plus crédible mène à Igor Paixao.

Leeds se place pour Paixao... Cependant, là aussi cela ne s'annonce pas facile. Et pour cause, selon les informations de Sky Sports, Leeds est également intéressé par le profil de l'ailier de Feyenoord. Une concurrence important pour l'OM qui n'est pas certain de pouvoir rivaliser sur le plan économique avec un club de Premier League.