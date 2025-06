Transfert à 12M€, la réponse cash à l’OM

Axel Cornic

Le mercato estival bat son plein et du côté de l’Olympique de Marseille on fait déjà face à un gros dossier. Il s’agit d’Ismaël Bennacer, avec l’AC Milan qui selon nos informations a refusé la première offre marseillaise et semble camper sur sa position, réclamant une indemnité importante.

Ou jouera Ismaël Bennacer la saison prochaine ? Prêté à l’OM lors du mercato hivernal, le milieu est dans le flou total. Car à Marseille on n’a toujours pas levé son option d’achat à 12M€ et si les négociations se poursuivent avec l’AC Milan, elles n’ont pas démarré du bon pied.

L’OM rembarré par Milan Nous vous avons en effet révélé en exclusivité sur le10sport.com que Milan a refusé la première offre de l’OM, qui souhaiterait boucler un nouveau prêt pour l’international algérien. D’autres propositions devraient être formulées dans les prochains jours, mais les Rossoneri semblent avoir les idées claires concernant l’avenir de Bennacer.