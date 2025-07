Transfert à 100M€, le PSG se frotte les mains

Cet été, le PSG sera actif sur le mercato, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. Prêté l’hiver dernier à la Juventus de Turin, Randal Kolo Muani a de grandes chances de s’en aller. Le Français intéresse toujours la Vieille Dame, mais Newcastle pourrait également passer à l’action, en cas de départ d’Alexander Isak pour plus de 100M€.

Kolo Muani ne devrait pas s’éterniser à Paris

En plus des achats, Luis Campos devra également vendre certains joueurs de l’effectif parisien sur qui Luis Enrique ne compte pas du tout. On pense notamment à Randal Kolo Muani, qui a rejoint la Juventus de Turin l’hiver dernier, mais qui est censé revenir au PSG, car son prêt est arrivé à échéance. La Vieille Dame tenterait toutefois actuellement de faire revenir le Français et on parle d’un possible nouveau prêt. Cela ne plairait pas totalement au champion de France, qui aimerait se débarrasser définitivement de l’ancien pensionnaire de Francfort et qui demanderait donc entre 40 et 50M€ pour le laisser partir.