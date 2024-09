Trahison XXL pour signer à l’OM

Arnaud De Kanel

Formé au PSG, Adrien Rabiot a surpris son monde en acceptant de signer à l'OM. Cette décision est perçue comme une trahison impardonnable par les supporters parisiens, plus que déçus du choix du titi. Une semaine après son officialisation, ce transfert continue de diviser.

Adrien Rabiot a trahi les supporters du PSG. Libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus, l'international tricolore s'est engagé avec l'OM, lui qui ambitionnait de rejoindre un cador européen. Bien évidemment, ce transfert fait couler beaucoup d'encre puisque Rabiot a été formé au PSG et a disputé plus de 200 matchs en pro avec le club de la capitale. Pour Bruno Cheyrou, il n'aurait jamais du signer à l'OM.

Mercato - OM : Il pousse un coup de gueule après son transfert https://t.co/GXl1dy2Z2C pic.twitter.com/cauFBm1XaK — le10sport (@le10sport) September 23, 2024

«Rabiot ne doit jamais signer à l’OM»

« J’imagine dans un monde idéal, Rabiot ne doit jamais signer à l’OM. Il était capitaine ou vice-capitaine de la Juve, libre, international français, en pleine force de l’âge. Normalement, il doit signer dans un top 8 européen. Il doit jouer dans un club de Ligue des champions cette saison », a confié Bruno Cheyrou dimanche soir sur le plateau du Canal Football Club. A l'inverse, Edouard Cissé comprend parfaitement le choix d'Adrien Rabiot.

«Il n’y a aucune raison pour qu’il leur demeure fidèle»

« Globalement à Paris, ça se termine souvent mal et avec ce qui s’est passé avec Adrien, il n’y a aucune raison pour qu’il leur demeure fidèle. Il était libre de signer où il voulait et si ça ne s’est pas fait dans des clubs plus huppés, il s’est sûrement dit “Je vais à Marseille ça va être sympa, je vais beaucoup jouer et revenir en Bleus.” Marseille l’engage gratuitement, Rabiot va pouvoir se montrer, a fortiori en France, puis pourra potentiellement aller chercher un autre club dans six mois ou un an, et l’OM récupérera un beau chèque. C’est aussi du business », a-t-il confié à So Foot. Personne n'arrive à se mettre d'accord sur ce qui sera sans aucun doute le plus gros sujet de discorde de la saison.