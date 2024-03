Trahi par son club, un crack signe au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors du précédent mercato estival, le PSG a notamment bouclé la signature de Cher Ndour dont le contrat avec Benfica avait pris fin. Sur le papier, le club parisien a réalisé un très joli coup avec le jeune milieu de terrain italien, présenté comme l'un des plus prometteurs de sa génération. Benfica n'a effectivement pas réussi à le convaincre de prolonger, Cher Ndour s'étant senti trahi. Explications.

Recruté en 2020, Cher Ndour était censé représenter l'avenir de Benfica. Finalement, le jeune milieu de terrain italien est parti l'été dernier sans prolonger son contrat, afin de s'engager libre avec le PSG. Comment expliquer une telle issue ? Selon le journaliste portugais Marco Martins, Cher Ndour n'a pas du tout apprécier d'être privé du Mondial U20 afin de rester sur le banc du club lisboète.

Benfica a trahi Ndour ?

« Je pense qu’il n’a pas reçu la proposition de Benfica qu’il souhaitait pour continuer son évolution. De nos jours, il faut offrir aux jeunes joueurs des salaires qui peuvent être difficiles à offrir pour un club comme Benfica, surtout quand ils sont courtisés. Quand on a faim de plus et que d’autres proposent un projet et un salaire plus élevé, c’est dur de refuser. On lui a proposé le PSG, de côtoyer Mbappé, d’être dans la rotation (…) De ce que j’ai entendu, le fait de ne pas avoir été libéré pour participer à la Coupe du monde U20 l’aurait aussi blessé », révèle le journaliste de Record pour Foot Mercato , avant d'en rajouter une couche.

«Roger Schmidt ne l’a presque pas utilisé l’an dernier»