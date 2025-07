Surprise, une star rêve de signer à l’OM !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Formé au Havre, Riyad Mahrez n’a jamais en Ligue 1 puisqu’il a rapidement rejoint Leicester où il avait réussi l’exploit de remporter la Premier League. Et pourtant, il n’aura jamais réalisé son rêve, à savoir signer à l’OM alors qu’il évolue désormais en Arabie Saoudite.

«Depuis que je suis petit, j'ai toujours eu envie de jouer à Marseille»

« Ça m'effleure parfois l'esprit. Parce que je suis un amoureux du très haut niveau. Ça me manque. À partir du moment où j'ai pris la décision, je dois trouver mon challenge et ma motivation en Arabie saoudite. Franchement, je m'y plais bien. Comme j'ai dit, nous faisons partie du projet. Nous sommes là pour amener de la fraîcheur, de l'expérience et du professionnalisme. Ceux qu'ils veulent aussi, c'est avoir des meilleurs jeunes en Arabie saoudite. Et que leur sélection nationale soit forte », ajoute Riyad Mahrez.