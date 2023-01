Surprise, encore un transfert à l'ASSE

Arthur Montagne

Déjà hyper active depuis le début du mercato, l'ASSE devrait boucler un quatrième transfert cet hiver. Ainsi, après Gaëtan Charbonnier, Dennis Appiah et Gautier Larsonneur, c'est Adrien Monfray qui serait proche de rejoindre le Forez en provenance de Grenoble.

Lanterne rouge de Ligue 2 après une première partie de saison catastrophique, l'ASSE avait conscience que son salut passerait notamment par un mercato d'hiver réussi. Et les Verts n'ont pas perdu de temps puisque trois recrues sont très rapidement arrivées à savoir Gaëtan Charbonnier (Auxerre), Dennis Appiah (FC Nantes) et Gautier Larsonneur (Valenciennes). Et ce n'est pas terminé.

Adrien Monfray proche de l'ASSE ?

En effet, selon les informations de Foot Mercato , l'ASSE serait proche de boucler le transfert d'Adrien Monfray. Le défenseur de 32 ans pourrait débarquer en provenance de Grenoble dans les prochaines heures puisqu'il aurait même déjà paraphé son contrat avec le club du Forez. Comme Dennis Appiah, Adrien Monfray viendrait renforcer la pire défense de Ligue 2.

L'ASSE enfin relancée ?

D'ailleurs l'effet du mercato se fait peut-être déjà ressentir puisque l'ASSE s'est imposée mardi soir contre Laval (1-0) dans un match crucial dans la course au maintien. Les Verts sont toujours lanternes rouges de Ligue 2 mais recollent aux équipes juste devant.