Surprise, il se fait boycotter à cause du PSG !

Axel Cornic

Ancien du Paris Saint-Germain, Leandro Paredes a été poussé vers la sortie en 2022 et après un bref passage à la Juventus, il a retrouvé son ancien club de l’AS Roma. Mais après avoir grandement participé à la saison romaine, le Champion du monde argentin semble vivre une situation assez surprenante du côté de la Ville Éternelle.

Certains voyaient en lui le 6 tant recherché depuis le départ de Thiago Motta. Pourtant, Leandro Paredes ne s’est jamais vraiment affirmé au PSG et a d’ailleurs été l’une des principales victimes du ménage mené en 2022, avec le début d’un nouveau cycle. La solution est venue d’Italie, puisque le milieu de terrain a finalement quitté Paris pour l’AS Roma.

Paredes a disparu

A l’époque, le PSG avait réussi à boucler un deal à 2,5M€, ce qui n’est pas beaucoup quand on sait que Paredes avait été acheté pour plus de 40M€ en 2019. Mais une clause avait été insérée dans son contrat, stipulant que l’AS Roma doit verser 2M€ supplémentaires si jamais le joueur atteint le total de 80 matchs disputés en l’espace de deux saisons. Or, l’international argentin est bloqué à 79 et une chose assez étrange s’est produite ces dernières semaines…

La Roma ne voudrait pas payer la clause

Titulaire en puissance depuis le début de la saison avec 30 rencontres disputées toutes compétitions confondues, Leandro Paredes n’a disputé aucun des trois derniers matchs de l’AS Roma en Serie A, restant sur le banc. Cela n’a pas manqué de faire réagir et à en croire La Gazzetta dello Sport, ce choix serait directement lié à cette fameuse clause signée avec le PSG ! Les dirigeants romains ne souhaiteraient pas la payer et auraient donc décidé de ne pas lui faire jouer ce fameux match supplémentaire, qui le ferait donc atteindre la barre des 80.