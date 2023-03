Son mercato s’emballe, Messi recale tout le monde

Thomas Bourseau

Lionel Messi est-il toujours le bienvenu au PSG ? Les avis diffèrent, mais l’Argentin aurait fait le choix de rester à Paris. Au point où sa famille refuserait le FC Barcelone et le rêve américain de longue date de Messi : la Major League Soccer.

L’été s’annonce déjà chaud pour Lionel Messi. Depuis son sacre au Mondial en décembre dernier, il ne cesse d’être question d’une prolongation de contrat de l’Argentin au PSG. Un accord de principe aurait été trouvé dès la fin de l’année 2022 selon Le Parisien et Fabrizio Romano pour qu’il reste au moins une saison supplémentaire alors que son contrat au PSG expirera en juin prochain. Le10sport.com vous dévoilait d’ailleurs le 18 février dernier que les discussions se poursuivaient entre le clan Messi et le Paris Saint-Germain pour une éventuelle prolongation, mais les échanges auraient considérablement ralenti depuis.

Le clan Messi ne veut pas du Barça, et compte rester au PSG

Il est même question de sérieux doutes que ce soit au PSG ou du côté de l’entourage de Lionel Messi de poursuivre à Paris d’après différents médias. Cependant, à en croire The Athletic , la famille Messi aurait à coeur de rester au Paris Saint-Germain et serait même prête à recaler le FC Barcelone qui multiplie les appels du pied ces derniers temps. Bien installé à Paris, le clan Messi ne voudrait pas bouger, mais attendrait du comité de direction du club de la capitale des garanties sportives, à savoir un bon recrutement pour être compétitif la saison prochaine, ainsi qu’un léger effort financier au niveau de son salaire. Ce que le PSG refuserait de faire.

La MLS et Cristiano Ronaldo également snobés par Messi ?