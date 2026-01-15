Signature à l'OM : Le «scoop» de Julien Courbet !

Fan des Girondins de Bordeaux, Julien Courbet s'est remémoré un souvenir avec Rolland Courbis. Alors jeune journaliste, il pense obtenir le scoop que le coach bordelais ne rejoindra pas l'OM. Raté, malgré ce que lui a confié Rolland Courbis, ce dernier signera bien à Marseille.
Depuis lundi et l'annonce du décès de Rolland Courbis, les hommages se multiplient, même venant d'acteurs qui semblent très éloignés du football. C'est le cas de Julien Courbet. L'animateur de M6, fan des Girondins de Bordeaux, a raconté une savoureuse anecdote lorsqu'il était jeune journaliste et que Rolland Courbis était sur le banc bordelais. Julien Courbet pensait avoir obtenu un scoop sur sa non-signature à l'OM. Mais il s'est rapidement rendu compte que c'était raté.
Rolland Courbis avait menti à Julien Courbet
« Je suis triste, très ému… Il a énormément compté pour moi, comme entraîneur et sur le plan humain ; c’était un mec très attachant, entier. En ce moment, je pense à sa famille à qui j’adresse toutes mes condoléances. Repose en paix, Rolland. Pour les fans de foot, c’est une énorme perte. Il s’appelle Rolland Courbis, il nous a quittés. Je l’ai rencontré, pour l’anecdote, alors que j’étais jeune animateur », écrit-il sur les réseaux sociaux avant de poursuivre.
Le scoop raté
« Je l’interviewais à l’époque au centre d’entraînement des Girondins de Bordeaux et il était question qu’il parte peut-être entraîner Marseille, ce qui était, quand on était à Bordeaux, un peu un sacrilège. Je lui dis : "Est-ce que vous allez quitter Bordeaux pour aller à Marseille ?" Les yeux dans les yeux, il me dit : "Écoute petit, jamais, tu m’entends". Merci pour ce scoop et le lendemain, il signait à Marseille. Du coup je l’ai rappelé et on est devenus copains comme ça. Merci pour tout ce que tu as fait pour le football, Rolland », ajoute Julien Courbet.