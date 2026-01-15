Signature à l'OM : Le «scoop» de Julien Courbet !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Fan des Girondins de Bordeaux, Julien Courbet s'est remémoré un souvenir avec Rolland Courbis. Alors jeune journaliste, il pense obtenir le scoop que le coach bordelais ne rejoindra pas l'OM. Raté, malgré ce que lui a confié Rolland Courbis, ce dernier signera bien à Marseille.

Depuis lundi et l'annonce du décès de Rolland Courbis, les hommages se multiplient, même venant d'acteurs qui semblent très éloignés du football. C'est le cas de Julien Courbet. L'animateur de M6, fan des Girondins de Bordeaux, a raconté une savoureuse anecdote lorsqu'il était jeune journaliste et que Rolland Courbis était sur le banc bordelais. Julien Courbet pensait avoir obtenu un scoop sur sa non-signature à l'OM. Mais il s'est rapidement rendu compte que c'était raté.

Rolland Courbis avait menti à Julien Courbet « Je suis triste, très ému… Il a énormément compté pour moi, comme entraîneur et sur le plan humain ; c’était un mec très attachant, entier. En ce moment, je pense à sa famille à qui j’adresse toutes mes condoléances. Repose en paix, Rolland. Pour les fans de foot, c’est une énorme perte. Il s’appelle Rolland Courbis, il nous a quittés. Je l’ai rencontré, pour l’anecdote, alors que j’étais jeune animateur », écrit-il sur les réseaux sociaux avant de poursuivre.