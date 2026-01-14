Zinedine Zidane, les ultimes adieux !

C’est ce mercredi 14 janvier que les obsèques de Rolland Courbis ont eu lieu à Paris. Pour l’occasion, du beau monde s’est déplacé pour rendre un dernier hommage à l’une des figures du football français. Zinedine Zidane était bien évidemment là pour saluer la mémoire de son ancien entraîneur à Bordeaux. L’occasion pour Zizou de lui rendre un dernier hommage.
Sans Rolland Courbis, il n’y aurait pas eu de Zizou. En effet, c’est lui qui a trouvé ce surnom à Zinedine Zidane quand il l’a eu sous ses ordres aux Girondins de Bordeaux. Entre les deux, c’est un lien très fort qui a vu le jour. Forcément, à l’annonce du décès de Rolland Courbis, l’émotion était présente chez Zidane.
« Il a énormément compté pour moi »
« Je viens d’apprendre la disparition de Rolland. Je suis triste, très ému… Il a énormément compté pour moi comme entraîneur et sur le plan humain. C’était un mec très attachant, entier ! En ce moment je pense à sa famille, à qui j’adresse toutes mes condoléances. Repose en paix Rolland », avait posté Zinedine Zidane sur ses réseaux sociaux suite au décès de Rolland Courbis.
« Aujourd’hui, je suis là pour lui tout simplement »
Et ce mercredi, Zizou était aux obsèques de son ancien entraîneur à Paris. Ainsi, au micro de L’Equipe, Zinedine Zidane a confié à propos de Rolland Courbis : « On est là pour lui, c’est quelqu’un qui a compté pour moi. Aujourd’hui, je suis là pour lui tout simplement. Pas grand chose à dire. C’est une triste nouvelle. Je suis là pour lui et pour la famille ».