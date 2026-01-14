Zinedine Zidane, les ultimes adieux !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C’est ce mercredi 14 janvier que les obsèques de Rolland Courbis ont eu lieu à Paris. Pour l’occasion, du beau monde s’est déplacé pour rendre un dernier hommage à l’une des figures du football français. Zinedine Zidane était bien évidemment là pour saluer la mémoire de son ancien entraîneur à Bordeaux. L’occasion pour Zizou de lui rendre un dernier hommage.

Sans Rolland Courbis, il n’y aurait pas eu de Zizou. En effet, c’est lui qui a trouvé ce surnom à Zinedine Zidane quand il l’a eu sous ses ordres aux Girondins de Bordeaux. Entre les deux, c’est un lien très fort qui a vu le jour. Forcément, à l’annonce du décès de Rolland Courbis, l’émotion était présente chez Zidane.

« Il a énormément compté pour moi » « Je viens d’apprendre la disparition de Rolland. Je suis triste, très ému… Il a énormément compté pour moi comme entraîneur et sur le plan humain. C’était un mec très attachant, entier ! En ce moment je pense à sa famille, à qui j’adresse toutes mes condoléances. Repose en paix Rolland », avait posté Zinedine Zidane sur ses réseaux sociaux suite au décès de Rolland Courbis.