Rupture avec Mbappé, il hallucine !

Ce lundi, le Real Madrid a officialisé le départ de Xabi Alonso. D’un commun accord, le jeune entraîneur espagnol et le club madrilène se sont séparés. Une grosse rupture pour la bande à Kylian Mbappé, désormais entraînée par Alvaro Arbeloa. Pour Manuel Pellegrini (Betis), cette fin d’aventure est choquante. Explications.
Suite à la défaite du Real Madrid en Supercoupe face au FC Barcelone, le club madrilène et Xabi Alonso se sont séparés. L’annonce officielle est tombée ce lundi, venant confirmer que l’atmosphère au sein du vestiaire merengue était au plus bas. Une séparation importante pour Kylian Mbappé et ses partenaires, alors que Xabi Alonso a rapidement été remplacé par Alvaro Arbeloa.
Grosse rupture au Real Madrid
Ainsi, l’ancien joueur ne sera resté que quelques mois sur le banc du Real Madrid. D’après la presse espagnole, Xabi Alonso ne se sentait plus en capacité de pouvoir effectuer correctement son travail à Madrid. Lassé par les comportements de certains joueurs, l’ancien technicien du Bayer Leverkusen a donc décidé de s’en aller avec l’accord du club. Ancien entraîneur du Real (2009-2010), désormais au Betis, Manuel Pellegrini ne comprend pas cette rupture.
« Pour moi, ce n’est pas correct »
« Je suis vraiment désolé pour Xabi parce que c’est un entraîneur qui a une brillante carrière. Juger un travail en trois, quatre mois, pour moi, ce n’est pas correct même si je n’ai pas toutes les informations en interne. Le Real Madrid reste engagé dans trois compétitions. Tous les processus ont un temps d’élaboration. En tant qu’entraîneur, tout dépend seulement de la maturité de la direction », a confié le Chilien en conférence de presse.