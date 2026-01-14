Rupture avec Mbappé, il hallucine !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce lundi, le Real Madrid a officialisé le départ de Xabi Alonso. D’un commun accord, le jeune entraîneur espagnol et le club madrilène se sont séparés. Une grosse rupture pour la bande à Kylian Mbappé, désormais entraînée par Alvaro Arbeloa. Pour Manuel Pellegrini (Betis), cette fin d’aventure est choquante. Explications.

Suite à la défaite du Real Madrid en Supercoupe face au FC Barcelone, le club madrilène et Xabi Alonso se sont séparés. L’annonce officielle est tombée ce lundi, venant confirmer que l’atmosphère au sein du vestiaire merengue était au plus bas. Une séparation importante pour Kylian Mbappé et ses partenaires, alors que Xabi Alonso a rapidement été remplacé par Alvaro Arbeloa.

Grosse rupture au Real Madrid Ainsi, l’ancien joueur ne sera resté que quelques mois sur le banc du Real Madrid. D’après la presse espagnole, Xabi Alonso ne se sentait plus en capacité de pouvoir effectuer correctement son travail à Madrid. Lassé par les comportements de certains joueurs, l’ancien technicien du Bayer Leverkusen a donc décidé de s’en aller avec l’accord du club. Ancien entraîneur du Real (2009-2010), désormais au Betis, Manuel Pellegrini ne comprend pas cette rupture.