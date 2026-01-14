Christophe Dugarry : C'est fini, il dit stop !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quelques jours après le décès de Rolland Courbis, les hommages s'enchaînent et Christophe Dugarry a raconté plusieurs anecdotes dont l'une qui concerne notamment la passion de son ancien coach pour le jeu. Une situation qui avait poussé Jean-Louis Triaud, président des Girondins de Bordeaux à l'époque, à dire stop.

Alors qu'il a évolué sous ses ordres aux Girondins de Bordeaux puis à l'OM, Christophe Dugarry a de très nombreuses anecdotes à raconter au sujet de Rolland Courbis, décédé à l'âge de 72 ans en début de semaine. Le champion du monde 1998 révèle ainsi la façon dont les jeux de cartes ont été interdits dans le vestiaire des Girondins de Bordeaux par le président de l'époque à savoir Jean-Louis Triaud.

«Bon, maintenant les gars ça suffit» « J’ai connu une époque où on jouait aux cartes dans le bus. Il jouait contre les joueurs. Imaginez l’entraineur qui jouait aux cartes contre les joueurs, avec les joueurs qui lui avaient piqué des sous… Il devenait fou (rires) », se remémore-t-il dans des propos accordés à RMC avant de poursuivre.