Karim Benzema dit oui à son ex !

Jean-Michel Aulas fait partie des candidats aux élections municipales de Lyon. Alors que son ancien président du côté de l'OL fait partie des favoris pour être nommé, Karim Benzema a pris position. D'après le joueur formé chez les Gones, Jean-Michel Aulas est la personne qu'il faut pour bouger les choses à Lyon.

Formé à l'OL, Karim Benzema a fait le plus grand bonheur du club avant sa signature au Real Madrid. Alors qu'il défend actuellement les couleurs d'Al Ittihad, le buteur de 38 ans est resté proche de son ancien président : Jean-Michel Aulas.

Lyon : Benzema vote Aulas pour les municipales Après son règne à l'OL en tant que président, Jean-Michel Aulas s'est présenté pour les élections municipales de Lyon. Et il fait partie des favoris pour être nommé. Lors d'un entretien accordé à LCI, Karim Benzema a appuyé la candidature de Jean-Michel Aulas.