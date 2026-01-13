Christophe Dugarry fait ses adieux : C'est le choc sur les réseaux sociaux !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir évolué sous ses ordres aux Girondins de Bordeaux puis à l'OM, Christophe Dugarry a également côtoyé Rolland Courbis sur RMC où ils officiaient tous les deux en tant que consultants. Par conséquent, le champion du monde 1998 a rendu hommage à Coach Courbis, mais cela n'a pas plu à tout le monde.

Quelques jours après Jean-Louis Gasset, le football français a perdu une autre figure majeure à savoir Rolland Courbis qui est décédé lundi à l'âge de 72 ans. Une triste nouvelle qui a évidemment fait réagir, suscitant une vague d'émotion, notamment auprès de ses anciens joueurs et collègues. C'est le cas de Christophe Dugarry qui a non seulement évolué sous les ordres de Rolland Courbis aux Girondins de Bordeaux (1992-1994) et à l'OM (1997-1999) mais qu'il a également côtoyé chez RMC où ils étaient tous les deux consultants depuis plusieurs années.

Dugarry rend hommage à Courbis... Par conséquent, au micro de RMC, Christophe Dugarry a rendu hommage à Rolland Courbis en racontant même leur dernier échange : « Ça a été un choc ce matin, il m’a envoyé un message il y a quatre jours pendant qu’il était à l’hôpital, en disant qu’il s’ennuyait, a-t-il soufflé. J’étais aussi à la clinique parce que j’ai eu mon cinquième enfant, et j’ai eu enfin ma fille après quatre garçons. Je lui ai dit : "dès que ma femme est sortie de la clinique, je t’appelle, et on parle de tout ça". Et malheureusement, j’avais l’intention de l’appeler, et est arrivé ce qui est arrivé. Ça me laisse encore plus de regrets de ne pas l’avoir entendu une dernière fois. »