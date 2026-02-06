Daniel Riolo contre Marco Verratti : «On était amis pendant 5 ans...»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ces derniers temps, Daniel Riolo ne se cache pas pour évoquer les problèmes qu'il a avec Luis Enrique, tant l'homme que l'entraîneur. Avant le coach du PSG, c'est un joueur emblématique de l'ère QSI qui était dans le collimateur de l'éditorialiste de RMC : Marco Verratti. Jeudi soir, il s'est expliqué sur la tournure prise par son initiale bonne relation avec l'international italien.

Pendant onze années, Marco Verratti a porté le maillot du PSG. Arrivé l'année de ses 20 ans dans la capitale en 2012, le milieu de terrain italien est devenu le chouchou du Parc des princes bien qu'il intégrait l'effectif de Carlo Ancelotti à l'époque dans l'anonymat le plus complet en parallèle des signatures de Zlatan Ibrahimovic et de Thiago Silva entre autres. Rapidement surnommé Le Petit Hibou, Verratti a mis son monde d'accord de par ses qualités techniques et son style de jeu.

Le duo Panichelli / Barco… c’est mon kiff du football français… un régal !

Je l’ai déjà dit non ? Oui possible … — Daniel Riolo (@DanielRiolo) February 5, 2026

«Daniel ne va pas aimer, mais Barco, c'est un petit Verratti en devenir» Daniel Riolo, pendant ses cinq premières années au PSG jusqu'à la fatidique année 2017 de la remontada à Barcelone et du feuilleton autour de son transfert avorté au Barça avec son ancien agent Donato Di Campli, tenait à l'époque Marco Verratti dans ses bonnes grâces. L'année en question a cependant été un tournant et l'éditorialiste de RMC ne ratait à partir de là plus vraiment une occasion d'apposer un regard plutôt critique sur le joueur. Jeudi, suite à la qualification du RC Strasbourg face à l'AS Monaco pour une accession au stade des quarts de finale de la Coupe de France (3-1), un auditeur a chanté les louanges du milieu de terrain strasbourgeois Valentin Barco. « Daniel ne va pas aimer, mais Barco, c'est un petit Verratti en devenir et certainement meilleur ».