Séparation avec Zidane : La décision choc !

Auteur d'une CAN très solide pour sa première compétition officielle avec l'Algérie, Luca Zidane ne devrait pas manquer de sollicitations pour son avenir. Et cela tombe bien puisque Grenade, le club dans lequel il évolue, pourrait bien se réjouir d'une séparation avec le portier des Fennecs.

Après avoir changé de nationalité sportive en octobre dernier afin de devenir international algérien, Luca Zidane va retrouver son quotidien en club après avoir disputer sa première compétition avec l'Algérie. En effet, le fils du Ballon d'Or 1998 était titulaire dans les buts des Fennecs pour la CAN qui a vu l'Algérie sortir en quart de finale. Et son retour à Grenade s'annonce mouvementé.

Grenade prêt à se séparer de Luca Zidane ? En effet, le club andalou reste sur cinq matches sans victoire et continue de s'enfoncer en bas de classement. Grenade pointe à la 20e place sur 22 en D2 espagnole et n'a donc pas redressé la barre pendant l'absence de Luca Zidane dont l'avenir reste flou. Et pour cause, ces dernières heures, plusieurs rumeurs faisaient état d'une offre de 2M€ du Dinamo Zagreb.