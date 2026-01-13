Séparation avec Kylian Mbappé : La nouvelle aventure annoncée à l’étranger !

Pierrick Levallet

Xabi Alonso au Real Madrid, c’est terminé. Le technicien espagnol a été évincé ce lundi soir au lendemain de la défaite contre le FC Barcelone en finale de la Supercoupe d’Espagne. Désormais loin de Kylian Mbappé, le coach de 44 ans devrait démarrer une nouvelle aventure à l’étranger si une place se libère.

Kylian Mbappé n’évoluera plus sous les ordres de Xabi Alonso au Real Madrid. Le club madrilène a officialisé l’éviction du technicien espagnol au lendemain de la défaite contre le FC Barcelone en finale de la Supercoupe d’Espagne (3-2). Les Merengue ont décidé de le remplacer par Alvaro Arbeloa. Xabi Alonso, lui, va devoir rebondir à l’étranger s’il veut reprendre du service cette saison.

Xabi Alonso a trois options après le Real Madrid Comme le rapporte AS, Xabi Alonso ne pourra pas reprendre un club en Liga conformément à la réglementation qui lui interdit d’entraîner deux clubs du championnat lors d’une même saison. Trois équipes seraient toutefois intéressées par le désormais ex-coach du Real Madrid : Liverpool, Manchester City et le Bayern Munich.