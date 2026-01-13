L’OM en fait sa priorité : La réponse à 5M€ sur le mercato !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il est en fin de contrat, Himad Abdelli a déjà donné son accord à l’OM, malgré l’intérêt de l’OL. Reste désormais à savoir s’il arrivera cet hiver ou libre l’été prochain. Angers est ouvert à un départ du milieu de terrain âgé de 26 ans dès le mois de janvier, mais attend 5M€ pour s'en séparer.

Pablo Longoria avait insisté sur la nécessité pour l’OM de vendre avant de pouvoir recruter cet hiver et justement, un accord a été trouvé avec l’AS Rome pour le transfert de Robinio Vaz (18 ans), estimé à 25M€ bonus compris. Une partie de cet argent pourrait alors être utilisée afin de s'attacher les services d'Himad Abdelli.

Abdelli, priorité de l’OM au poste de numéro 10 Également annoncé dans le viseur de l’OL, l’international algérien (8 sélections), de retour à Angers après avoir disputé la Coupe d’Afrique des Nations, a donné sa préférence à l’OM, avec lequel il a déjà un accord contractuel. Comme indiqué par L’Équipe, le recrutement d’un meneur de jeu est la priorité des dirigeants marseillais cet hiver et ils semblent avoir trouvé leur bonheur en la personne d’Himad Abdelli, leur choix numéro 1.