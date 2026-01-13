L’OM en fait sa priorité : La réponse à 5M€ sur le mercato !

Alors qu’il est en fin de contrat, Himad Abdelli a déjà donné son accord à l’OM, malgré l’intérêt de l’OL. Reste désormais à savoir s’il arrivera cet hiver ou libre l’été prochain. Angers est ouvert à un départ du milieu de terrain âgé de 26 ans dès le mois de janvier, mais attend 5M€ pour s'en séparer.
Pablo Longoria avait insisté sur la nécessité pour l’OM de vendre avant de pouvoir recruter cet hiver et justement, un accord a été trouvé avec l’AS Rome pour le transfert de Robinio Vaz (18 ans), estimé à 25M€ bonus compris. Une partie de cet argent pourrait alors être utilisée afin de s'attacher les services d'Himad Abdelli.
Abdelli, priorité de l’OM au poste de numéro 10
Également annoncé dans le viseur de l’OL, l’international algérien (8 sélections), de retour à Angers après avoir disputé la Coupe d’Afrique des Nations, a donné sa préférence à l’OM, avec lequel il a déjà un accord contractuel. Comme indiqué par L’Équipe, le recrutement d’un meneur de jeu est la priorité des dirigeants marseillais cet hiver et ils semblent avoir trouvé leur bonheur en la personne d’Himad Abdelli, leur choix numéro 1.
Angers attend 5M€ pour Abdelli
Sous contrat jusqu’en juin 2026, le milieu de terrain âgé de 26 ans pourrait arriver libre l’été prochain, même si l’OM aimerait pouvoir compter sur lui dès maintenant. En ce sens, Angers est ouvert à un transfert cet hiver et valorise Himad Abdelli à 5M€. L’Équipe précise que c’est un prix plafond, mais que les dirigeants du SCO ne feront aucun cadeau dans ce dossier.