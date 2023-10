Ronaldo - PSG : Il a lâché une bombe en direct, la vérité est dévoilée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La séquence avait fait le buzz. Nous sommes en 2015. Sur le plateau de L'Equipe du Soir, Gilles Favard débriefait la rencontre entre le Real Madrid et le PSG. Au cours de cette émission, il annonçait que Cristiano Ronaldo souhaitait rejoindre Laurent Banc, alors entraîneur du PSG. Huit ans après, Favard est revenu sur sa déclaration.

La séquence avait été captée par les caméras. En 2015, le Real Madrid et le PSG se retrouvaient en phase de poules de Ligue des champions. Au cours de cette rencontre, Cristiano Ronaldo avait murmuré quelques mots à l'oreille de Laurent Blanc, alors sur le banc parisien. Une séquence commentée par L'Equipe du Soir. Présent autour de la table, Gilles Favard pense connaître la nature de cette discussion. « Cristiano Ronaldo a donné son numéro de téléphone et lui a demandé où il entraînerait la saison prochaine. Il lui a dit qu'il le suivrait quel que soit le club où il serait » avait-il lâché. Huit ans après, Favard est revenu sur cette séquence.

Favard revient sur sa déclaration

« Je vais vous raconter la vraie histoire. Le jour même, je déjeune à la Rotonde à la table de Jean-Louis Borloo, Michel Coencas, Bernard Tapie, il y a même Pinault qui arrive pour le dessert. Comme d’habitude, Tapie ne veut pas payer la note. Il ne voulait jamais payer. Il me dit : « Si tu prononces le nom de Christophe Blumenzak à l’antenne, c’est moi qui paye. » Blumenzak, c’est le bras droit de Coencas (ex-président de Valenciennes, NDLR) et c’est le directeur financier de Jorge Mendes. Le soir, je regarde les sujets, je me demande comment je vais coller le nom » a-t-il confié. Tout cela part donc d'un pari avec Bernard Tapie.

« Ça vient d’un pari avec Tapie »