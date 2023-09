Riolo compare un transfert du PSG avec l’OM

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Comme prévu, le PSG a bouclé le transfert de Bradley Barcola qui était pisté depuis le début du mercato estival. L'attaquant de l'OL débarque donc dans la capitale pour 50M€, bonus compris, un montant que ne comprend pas du tout Daniel Riolo qui fait le parallèle avec un joueur de l'OM.

Comme le10sport.com vous l'a révélé tout au long de l'été, le PSG a multiplié les offres pour rafler la mise avec Bradley Barcola (20 ans), et c'est désormais chose faite puisque le jeune attaquant débarque en provenance de l'OL dans le cadre d'un transfert estimé à 50M€, bonus compris. Le club parisien n'a donc pas hésité à mettre le paquet pour rafler la mise avec Barcola, qui était également suivi de près par Chelsea cet été. Reste désormais à savoir si cet investissement sera rentable pour le PSG, et certains semblent déjà en douter...

PSG : Dernière étape pour ce transfert à 50M€ ! https://t.co/B3sVxgLC2f pic.twitter.com/xDdsyf9nhH — le10sport (@le10sport) August 31, 2023

Riolo doute sur Barcola

Interrogé dans l'After Foot sur RMC Sport mercredi soir, Daniel Riolo a émis quelques réserves sur le véritable niveau de Bradley Barcola. Mais il reconnait s'être déjà trompé par le passé, comme sur la signature de Valentin Rongier à l'OM en 20219 : « Barcola, six mois au haut-niveau, c’est assez cher. On voit en lui un génie. J’avoue que je n’ai pas vu tout ce potentiel mais peut-être qu’on le verra. Sur Rongier à l’époque de son arrivée à l'OM, je ne pensais pas qu’il était si fort. Peut-être que Barcola est très fort et je ne sais pas. On est sur un gros transfert pour un joueur qui quitte Lyon où je crois qu’il ne voulait plus être », lâche Riolo.

« Tout le monde avait intérêt à ce qu’il parte »