Révolution au PSG, c’est la panique dans le vestiaire

L'été du PSG s'annonce encore très long et très chaud. Il faut dire que pour la première fois depuis l'arrivée de QSI, le club de la capitale semble enfin disposé à effectuer un énorme dégraissage, y compris parmi ses stars. Kylian Mbappé, Marco Verratti ou encore Marquinhos ne seront ainsi pas retenus sur le mercato. Une véritable révolution !

Cet été, le PSG semble bien décidé à effectuer un sacré ménage dans son effectif. Et pour la première fois depuis le rachat du club par les Qataris, même les stars ne sont pas épargnées. En effet, Neymar a longtemps été mis sur le marché, mais les clubs susceptibles de recruter le Brésilien sont trop rares. Ce qui ne semble pas être le cas de Marco Verratti qui se rapprocherait grandement d'Al-Hilal, tandis que Marquinhos pourrait également être vendu si une offre satisfaisante arrivait dans les bureaux de la direction parisienne. Mais surtout, le PSG semble même prêt à vendre Kylian Mbappé dès cet été alors que ce dernier refuse de prolonger. Et c'est une sacrée révolution dans l'ère QSI.

Le PSG s'est toujours opposé à la vente de ses stars

Et pour cause, depuis le rachat du club par le Qatar, le PSG a effectivement tout fait pour conserver ses stars. Ce fut le cas de Thiago Silva, Marco Verratti et même Marquinhos, tous visés par le FC Barcelone. Le milieu de terrain italien avait même du changer d'agents avant de prolonger au PSG durant l'été 2017. Par la suite, le club de la capitale a également refusé les offres pour Neymar durant l'été 2019, malgré la volonté du Brésilien de partir. Et le cas le plus récent concerne celui de Kylian Mbappé. Libre de s'engager avec le Real Madrid en 2021, l'attaquant français avait été retenu grâce à un contrat historique. Finalement, les stars qui ont quitté le PSG sont quasiment toutes parties libres à l'image de Lionel Messi, Sergio Ramos, Zlatan Ibrahimovic ou encore Thiago Silva et Edinson Cavani.

Pastore et David Luiz, les exceptions