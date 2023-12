Révolution à l’OL, le boss déballe tout

Hugo Chirossel

Nommé entraîneur de l’OL mi-septembre en remplacement de Laurent Blanc, Fabio Grosso a été démis de ses fonctions jeudi dernier. En attendant de trouver un nouvel entraîneur, c’est Pierre Sage qui a pris les rênes de l’équipe en tant qu’intérimaire. Un choix de John Textor, mais ce dernier voulait dans un premier temps l’intégrer au staff du technicien italien.

Toujours bloqué à une seule victoire depuis le début de la saison et bon dernier de Ligue 1, l’OL a décidé de tout changer. David Friio est arrivé comme directeur sportif et la cellule de recrutement connaît actuellement une réorganisation. Fabio Grosso quant à lui, n’ayant pas réussi à redresser la barre, a fait les frais des mauvais résultats des Gones . Deux mois et demi après son arrivée à l’OL, le technicien italien n’est déjà plus là.

OL : Il annonce une grosse surprise pour le futur entraîneur ? https://t.co/A865t3jJVU pic.twitter.com/y0XwG18clI — le10sport (@le10sport) December 5, 2023

«J’ai voulu intégrer Pierre Sage dans le staff pour aider Fabio»

« C'est un bon entraîneur, mais ce qu’il voulait mettre en place demandait du temps et on avait besoin de victoires, de points rapidement », a expliqué John Textor auprès de Olympique et Lyonnais . Avant de se séparer de Fabio Grosso, le président de l'OL voulait d’ailleurs intégrer son remplaçant à son staff, Pierre Sage : « Il y a quatre semaines puis encore récemment, j’ai voulu intégrer Pierre Sage dans le staff pour aider Fabio (Grosso). Mais il n’a pas voulu, estimant qu’il avait déjà son équipe . »

«J'ai décidé moi tout seul de nommer Pierre Sage entraîneur intérimaire»