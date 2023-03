Recalé par Kylian Mbappé, le Real Madrid prépare un été de folie

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato estival, le Real Madrid ne devrait pas lancer une nouvelle offensive pour Kylian Mbappé selon la presse britannique. Le plan du club merengue serait de faire coup double avec Erling Braut Haaland et Jude Bellingham.

Le Real Madrid lui avait déroulé le tapis rouge. Pour autant, le club le plus titré en Ligue des champions a pris un sacré vent au printemps 2022 lorsque Kylian Mbappé prenait finalement la décision de prolonger son contrat au PSG jusqu’en juin 2025. L’ultime saison du bail en question ne serait certes qu’optionnelle, permettant à Mbappé de plier bagage grâce à un statut d’agent libre à l’été 2024. Pour autant, et bien qu’il soit question d’un potentiel retour de flamme du Real Madrid pour le meilleur buteur de l’histoire du PSG à la prochaine intersaison, il semblerait que le Real Madrid ait d’autres projets à présent.

Le Real Madrid aurait oublié Mbappé et miserait sur Haaland…

C’est du moins ce que The Independent a affirmé ces dernières heures. À en croire le média britannique, le Real Madrid envisagerait un audacieux double coup sur le marché des transferts cet été. Bien que Kylian Mbappé figurait tout en haut de la short-list de Florentino Pérez pour le mercato, le président du Real Madrid regarderait du côté d’Erling Braut Haaland dans le cadre de la succession de Karim Benzema qui a soufflé sa 35ème bougie en décembre dernier.

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour le transfert de Mbappé https://t.co/OcGVzgc8kb pic.twitter.com/O0TbDp2w1f — le10sport (@le10sport) March 10, 2023

…et Jude Bellingham pour un été 2023 démentiel

Le plan de Florentino Pérez serait de continuer de recruter les meilleurs jeunes joueurs d’Europe et Erling Braut Haaland en fait indéniablement partie. À l’instar de l’international anglais Jude Bellingham. Dans le viseur du PSG, Bellingham ferait du Real Madrid sa priorité d’après divers médias et le club merengue en ferait également une piste prioritaire pour son mercato estival. Reste désormais à savoir si le champion d’Europe parviendra à mettre la main sur Haaland et Bellingham.