Real Madrid : Coup de théâtre, le transfert de cette star est annulé !

Alors que Rodrygo n'est plus que le dernier choix de Xabi Alonso en attaque, la direction du Real Madrid serait prête à le vendre lors de ce mercato estival. Ce qui aurait alarmé à la fois le PSG, Arsenal et Tottenham. Toutefois, Rodrygo ne signera dans aucun de ces clubs d'ici la fin du marché.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG , Kylian Mbappé a rejoint le club de ses rêves il y a un an. En effet, la star de 26 ans a signé librement et gratuitement au Real Madrid . Depuis la signature de Kylian Mbappé à la Maison-Blanche, c'est la descente aux enfers pour Rodrygo .

Rodrygo : Arsenal et Tottenham veulent renforcer d'autres postes

Selon les informations de The Athletic, Xabi Alonso et la direction du Real Madrid ne s'opposeront pas au départ de Rodrygo en cas d'offre alléchante. Si le PSG, Arsenal et Tottenham ont été liés au numéro 11 merengue ces dernières semaines, ces pistes seraient désormais à oublier. D'abord, le club de la capitale aurait démenti tout intérêt pour Rodrygo. Ensuite, les Gunners auraient discuté avec l'entourage du joueur, mais finalement, ils souhaiteraient renforcer d'autres postes. Enfin, les Spurs ne seraient pas en quête d'un profil évoluant dans la position de Rodrygo. D'ailleurs, l'ancien pensionnaire de Santos - qui est engagé jusqu'au 30 juin 2028 - ne serait pas intéressé par un transfert à Tottenham. Reste à savoir si Rodrygo trouvera finalement un nouveau point de chute.