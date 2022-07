Foot - Real Madrid

Real Madrid : Comment Deschamps a contrarié les plans de Benzema

Publié le 18 juillet 2022 à 17h00 par Baptiste Lefilliatre

Alors que le Real Madrid a repris le chemin de l’entrainement depuis une quinzaine de jours, un joueur Merengue, et pas n’importe lequel, n’a toujours pas refoulé les terrains : Karim Benzema. Le grand retour de l’attaquant en Equipe de France a en effet contraint le Real Madrid à lui accorder plus de vacances.

En juin 2021, à l’occasion de l’Euro, Karim Benzema effectuait son grand retour en Equipe de France, lui qui n’avait plus été appelé depuis 2015 et la polémique autour de la sextape de Mathieu Valbuena. Malgré des performances grandioses avec le Real Madrid, KB9 avait ainsi été privé de sélection nationale pendant plus de cinq ans.

Une saison interminable pour Benzema

S’il n’a remporté l’Euro avec les Bleus , l’attaquant a connu une excellente saison 2021 / 2022, ponctuée par un nouveau sacre en Ligue des Champions. Mais l’exercice fut particulièrement long pour le Nueve , qui a disputé pas moins de 46 matches toutes compétitions confondues avec le Real Madrid, soit 3 912 minutes de jeu, auxquelles s’ajoutent ses 10 apparitions et 747 minutes de jeu en Equipe de France.

Le Real Madrid a allongé ses vacances