Racisme - OM : La révélation inattendue sur ce transfert !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Les négociations avec Feyenoord n’auront pas été simples, mais ça y est, Igor Paixao est officiellement un joueur de l’OM. Devenu le plus gros transfert de l’histoire du club phocéen, le Brésilien a donc posé ses valises à Marseille. Et voilà qu’avant de donner le feu vert pour débarquer, Paixao aurait porté une attention particulière à tout ce qui touche au racisme. Explications.

A 25 ans, Igor Paixao est quelqu’un de très engagé dans la lutte contre le racisme. Forcément, à l’heure de s’engager à l’OM lors de ce mercato estival, ça a pesé dans la balance au moment de quitter le Feyenoord Rotterdam . De quelle manière ? Le père de l’ailier brésilien en a dit plus à ce propos pour L’Equipe.

« Igor a vraiment été séduit par cet aspect »

Père d’Igor Paixao, José s’est confié sur la signature de son fils à l’OM. Dans un premier temps, il a expliqué : « Il s'est mis en tête que c'est là qu'il voulait aller ». C’est ensuite qu’il a fait savoir : « On a regardé des vidéos des supporters. J'ai compris leur ferveur et leur mentalité. Ils sont très ouverts et antiracistes. Igor a vraiment été séduit par cet aspect, c'était un peu la cerise sur le gâteau ».