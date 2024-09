Rabiot : L'OM annonce «le plus gros coup de ces 15 dernières années»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 29 ans, Adrien Rabiot ouvre un nouveau chapitre de sa carrière et pas n'importe où... Libre depuis un moment maintenant suite à son départ de la Juventus, l'international français s'est mis d'accord avec l'OM. Un transfert qui fait forcément vivement réagir quand on connait son passé avec le PSG. Du côté des Parisiens, ce transfert de Rabiot suscite donc la colère, en revanche, du côté des Marseillais, c'est l'euphorie la plus totale.

Cet été, le feuilleton Adrien Rabiot a fait beaucoup parler. Libre, le Français était l'une des bonnes affaires à saisir. Annoncé un peu partout en Europe, Rabiot n'avait toutefois signé aucun contrat... jusqu'à ce dimanche soir. A la surprise général, l'ancien du PSG s'est engagé avec l'OM. Alors que le club phocéen avait échoué dans sa tentative de recruter Ismaël Bennacer avant la clôture du mercato, Roberto De Zerbi va finalement pouvoir compter sur Adrien Rabiot. Pour le plus grand bonheur du club phocéen...

OM : La mère de Rabiot avait tout prévu ? https://t.co/jzBRsAn9Wf pic.twitter.com/krQnqpYwbP — le10sport (@le10sport) September 16, 2024

« Il est au top de sa forme »

Quel coup réalisé par l'OM avec cette signature d'Adrien Rabiot. D'ailleurs, sur la Canebière, on s'enflamme totalement avec cette arrivée de l'international français. En effet, pour La Provence, une source à l'OM a tout simplement lâché à propos du recrutement de Rabiot : « C'est peut-être le plus gros coup sportif de ces quinze dernières années ». Cet interlocuteur a ensuite poursuivi : « Didier Drogba et Franck Ribéry sont devenus des stars à l'OM. Rabiot, lui, en est déjà une : il est au top de sa forme, mature et international ».

Rabiot rompt sa promesse

Après avoir refusé différentes offres tout au long de l'été, Adrien Rabiot a donc fini par accepter le challenge de l'OM. Ce que l'ex-joueur du PSG avait pourtant promis de ne jamais faire il y a quelques années en arrière. En effet, alors que le club phocéen avait déjà tenté de le recruter quand il était à Paris, Rabiot avait alors assuré : « Pour moi, ce n'était pas envisageable. Au début, j'en avais parlé avec ma famille et mes frères, je pensais même que c'était une blague. Aller jouer à Marseille, c'est inconcevable. Porter ce maillot un jour ? Non ce n'est pas possible ».