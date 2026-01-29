«Qu’il se réveille» son transfert au PSG est en péril !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le mercato hivernal est ouvert pour encore quelques jours, il n’est pas dit que le PSG bouge de nouveau après avoir fait venir Dro. Pour autant, le club de la capitale pourrait d’ores et déjà préparé certains de ses dossiers pour l’été prochain. En ce sens, de nombreux noms ont été associés au PSG, mais voilà qu’un transfert pourrait prendre du plomb dans l’aile…

Le prochain mercato estival est encore loin, mais voilà que certains dossiers peuvent se jouer dès maintenant. Cela vaut y compris pour le PSG. Le club de la capitale prépare bien évidemment et des pistes sont à l’étude pour la saison à venir. Mais forcément, les situations peuvent vite évoluer et alors qu’un joueur était annoncé dans le viseur du PSG, voilà qu’il pourrait tout perdre à cause d’une baisse de régime significative au cours des derniers mois.

« Son prochain club, on parlait du PSG », mais… Faut-il oublier un transfert au PSG pour… Maghnes Akliouche ? Aujourd’hui à l'AS Monaco, l’international français a été annoncé dans le viseur du club de la capitale. Mais tout cela pourrait devenir de l’histoire ancienne s’il ne se reprend pas très vite. C’est ce qu’a expliqué Walid Acherchour au micro de RMC, confiant : « Il y a des joueurs dans cette équipe là qui nous mentent. Zakaria c’est un menteur, Akliouche c’est un énorme menteur. On aime beaucoup Akliouche, mais il nous ment sur le terrain. Je ne dis pas qu’il triche mais il nous ment à chaque fois qu’il a le ballon, il va faire deux trois prises de balle à la 60ème minute quand il y a 2-0. Il va falloir qu'il se réveille Akliouche. (…) Son prochain club, on parlait du PSG, aujourd’hui ça sera plus Francfort, Everton. Et on parlait de 70M€, ça va plus être 25-30M€ ».