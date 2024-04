PSG : Une folie se prépare sur le mercato ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il y a un peu moins de deux ans, le PSG avait sonné la fin de son ère bling-bling. Le club de la capitale avait sonné la fin des recrutements prestigieux afin de se concentrer sur des profils, certes moins connus, mais pas avare d'efforts. Toutefois, avec le départ de Kylian Mbappé, il n'est pas certain que le PSG se contente seulement de petites emplettes.

L'été 2023 est à marquer au fer rouge. Le PSG a décidé de dire stop, de se séparer de certains gros salaires qui ne parvenaient pas à confirmer sur le terrain. Neymar, Lionel Messi ou encore Marco Verratti n'ont pas été retenus par la direction, désireuse d'offrir une équipe plus complète à Luis Enrique. Mais cela a un coût. Onze joueurs ont débarqué et près de 300M€ ont été dépensés lors du dernier mercato estival. Arrivé pour 90M€, Randal Kolo Muani a été la recrue la plus chère de l'été. Bis repetita dans quelques mois ?

PSG : Après l'OM, il réclame la prise de parole de Mbappé ! https://t.co/jiFNeozMmT pic.twitter.com/CwMli3BNlJ — le10sport (@le10sport) April 2, 2024

Bernardo Silva, Osimhen... Qui sera la prochaine star du PSG ?

Le PSG pourrait dépenser une forte somme pour pallier le départ de Kylian Mbappé, qui laissera un vide important dans le secteur offensif. La logique voudrait que le club parisien mette le paquet sur un renfort offensif comme Victor Osimhen (Napoli) ou encore Rafael Leao (Milan AC), deux joueurs ciblés par Luis Campos. A moins que le PSG prenne la décision de se concentrer sur Bernardo Silva, cible de longue date de Luis Campos dont la clause libératoire est estimée à 58M€.

Le PSG prêt à faire des économies ?

Une surprise n'est pas non plus à écarter avec Leny Yoro, jeune promesse du LOSC. Comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG veut récupérer le défenseur, qui partira du LOSC pour une somme importante. La somme de 80M€ est régulièrement évoquée. Mais le PSG pourrait très bien procéder à un mercato intelligent. Afin de soigner ses finances, l'équipe pourrait bien limiter ses coûts, en se concentrant par exemple sur des joueurs libres de tout contrat.



Alors selon vous, que doit faire le PSG cet été ? A vos votes !