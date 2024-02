PSG : Une folie à 233M€ pour oublier Mbappé ?

Pierrick Levallet

Le feuilleton Kylian Mbappé est peut-être sur le point de rendre son verdict. La star de 25 ans est annoncée avec insistance du côté du Real Madrid. Le PSG voudrait le prolonger, mais préparerait malgré tout quelques coups sur le mercato dans la mesure où l'international français viendrait à partir. Les dirigeants parisiens pourraient d'ailleurs sortir les grands moyens pour compenser la perte du natif de Bondy.

Le PSG pourrait bien perdre Kylian Mbappé à l’issue de la saison. Alors que son contrat expire en juin prochain, l’international français est annoncé avec insistance du côté du Real Madrid. Le PSG espère toujours le voir prolonger et lui aurait même fait une nouvelle offre pour qu'il reste au moins un an de plus.

Kylian Mbappé prend la direction du Real Madrid

Mais au Real Madrid, on se voudrait très optimiste. Les Merengue estimeraient être en mesure de trouver rapidement un accord avec Kylian Mbappé. Le PSG préparerait donc quelques coups sur le mercato pour le remplacer. Les dirigeants parisiens pourraient d’ailleurs sortir les grands moyens.

Bernardo Silva et Rafael Leão pour le remplacer au PSG ?