PSG : Un transfert colossal pour l’été 2024 ?

Axel Cornic

Considéré comme l’une des nouvelles grandes stars de la Serie A, qu’il a remportée la saison dernière avec le Napoli, Khvicha Kvaratskhelia fait saliver de nombreux clubs à travers l’Europe. C’est le cas du Paris Saint-Germain, qui devra toutefois se faire une place dans une énorme bataille qui se dessine pour le prochain mercato estival.

Après des semaines de spéculations, Khvicha Kvaratskhelia devrait prolonger avec le Napoli. C’est en tout cas ce qu’annonce la presse italienne ces dernières heures, avec un nouveau contrat qui devrait aller jusqu’en 2028 et un salaire de 4M€ à la clé. Mais cela ne devrait pas mettre un terme aux discussions concernant son avenir, avec le PSG ou encore le Real Madrid et le FC Barcelone prêts à foncer sur le Géorgien.

Le Napoli rêve de décrocher le jackpot

TMW nous apprend en effet que si cette prolongation permet au Napoli de voir l’avenir plus sereinement, au sein du club on s’imagine déjà recevoir des très grosses offres lors du prochain mercato. Elles seront plus élevées que prévu vu la prolongation et les dirigeants se voient déjà réaliser une incroyable plus-value pour un joueur payé « seulement » entre 10 et 14M€.

Kvaratskhelia pour oublier Mbappé ?

Le PSG semble être en bonne position, avec Khvicha Kvaratskhelia qui pourrait bien devenir le successeur de Kylian Mbappé. Car ce dernier semble toujours se diriger vers un départ libre en juin 2024, puisqu’il n’a toujours pas donné de réponse concrète concernant son avenir et une éventuelle prolongation.