PSG : Un cadeau en or pour Mbappé ? Le verdict va tomber

En pleine forme avec le FC Barcelone depuis l’arrivée de Xavi Hernandez, Ousmane Dembélé est heureux au FC Barcelone et pourrait même prolonger son contrat au grand dam de Kylian Mbappé qui l’attendrait au PSG. Pour autant, le club parisien pourrait bien avoir un coup à jouer.

Kylian Mbappé avait annoncé sa volonté de prendre le meilleur sur le Bayern Munich quelques minutes après avoir inscrit le 201ème but de sa carrière au PSG le 4 mars dernier et en étant deveni de ce fait le meilleur buteur de l’histoire du club. Muselé par la défense du Bayern, au même titre que son compère d’attaque du soir Lionel Messi mercredi dernier, Mbappé n’a pu que témoigner de la supériorité de son adversité et le PSG également.

Dembélé attendu par Mbappé au PSG...

De quoi pousser le comité de direction du Paris Saint-Germain à préparer la saison prochaine et surtout le mercato estival qui s’annonce d’ores et déjà très important pour la continuité de Luis Campos en tant que conseiller football du PSG qui est décrié pour son travail sur le marché des transferts. En plus de Bernardo Silva que Kylian Mbappé aimerait bien retrouver au PSG selon The Sun , le champion du monde tricolore en pincerait pour un compatriote : Ousmane Dembélé selon SPORT .

«Il partira» : Il annonce en direct le départ de Kylian Mbappé du PSG https://t.co/WmlOupUoDV pic.twitter.com/mF4P0fg1Az — le10sport (@le10sport) March 14, 2023

...le Barça veut le blinder, Dembélé aura le dernier mot

Néanmoins, le PSG aura fort à faire afin de satisfaire Kylian Mbappé dans la course à la signature d’Ousmane Dembélé. A commencer par le FC Barcelone qui, après avoir prolongé le contrat de Dembélé jusqu’en juin 2024 en fin de saison dernière, aurait à cœur de blinder le champion du monde. Actuellement, la clause libératoire fixée dans son contrat est de 100M€ et le prix baissera à 50M€ à compter de juillet 2023 selon Fabrizio Romano. Pour le moment, Ousmane Dembélé n’aurait pas encore pris de décision concernant son avenir, mais il a déjà fait savoir qu’il était heureux au FC Barcelone. Reste à savoir si Dembélé rejoindra son ami Mbappé au PSG ou non.