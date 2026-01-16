PSG - Transferts de Neymar et Mbappé : Daniel Riolo en a pris «plein la gueule» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’été 2017, le PSG réalisait un mercato historique avec les arrivées coup sur coup de Neymar et de Kylian Mbappé. Le club de la capitale s’offrait là deux stars. Mais était-ce pour autant une bonne idée ? Pour Daniel Riolo, Paris n’aurait jamais dû faire venir le Brésilien et le Français en même temps. Un avis qui lui a valu de vives critiques.

Afin de s’inviter à la table des plus grands clubs européens, le PSG n’avait pas lésiné sur les moyens. Ainsi, en 2017, c’est un mercato à plus de 400M€ qui avait été réalisé avec les arrivées successives de Neymar et de Kylian Mbappé en provenance de Barcelone et Monaco. Mais voilà que quelques années plus tard, à Paris, on a estimé que cela était une erreur d’avoir agi ainsi…

« Je me suis tué à le dire pendant des années, à me faire insulter » Daniel Riolo l’avait aussi dit : le PSG n’aurait pas dû recruter Neymar et Kylian Mbappé. A ce propos, le journaliste de RMC a expliqué à l’occasion d'un entretien accordé à Canal Supporters : « Luis Campos a eu le courage de dire dans l’émission de Jérôme Rothen que l’une des plus grandes erreurs était de recruter à la fois Mbappé et Neymar dans le même mercato. Je me suis tué à le dire pendant des années, à me faire insulter ».