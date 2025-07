PSG : Transfert imminent, il veut faire son retour !

Amadou Diawara

Poussé vers la sortie par le PSG, Randal Kolo Muani serait suivi par la Juventus, Chelsea, Tottenham et Newcastle. Après un prêt de six mois à Turin, l'attaquant de 26 ans voudrait faire son retour chez les Bianconeri lors de ce mercato estival. D'ailleurs, Randal Kolo Muani espère que son transfert sera bouclé le plus tôt possible.

A la peine au PSG la saison dernière, Randal Kolo Muani a été envoyé à la Juventus lors du dernier mercato hivernal. En effet, l'international français a fini la saison à Turin. Prêté sans option d'achat, Randal Kolo Muani a retrouvé le PSG après la Coupe du Monde des clubs. Toutefois, l'attaquant de 26 ans devrait repartir d'ici la fin du marché, prévue le 1er septembre à 20 heures.

PSG : Kolo Muani veut retrouver la Juventus Toujours indésirable au PSG, Randal Kolo Muani doit se trouver un nouveau club pour jouer en 2025-2026. Heureusement pour lui, l'ancien pensionnaire de l'Eintracht Francfort ne manque pas de prétendants. A en croire Le Parisien, Randal Kolo Muani serait dans le collimateur de la Juventus, de Chelsea, Tottenham et de Newcastle. Et il aurait déjà fait son choix entre ces quatre destinations.