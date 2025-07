PSG - Transfert d'un buteur : C'est le feu sur le mercato !

Prêté à la Juventus de Turin lors de la seconde partie de saison, Randal Kolo Muani s’est complètement relancé. Cela n’a toutefois pas convaincu le club de la capitale de le garder et il devrait donc repartir cet été. Cela tombe bien, le Français intéresse de nombreuses formations et d’ailleurs plusieurs offres pourraient arriver prochainement.

À l’été 2023, le PSG avait cassé sa tirelire pour réaliser le troisième plus gros transfert de son histoire. Après Neymar et Kylian Mbappé, le club de la capitale décidait de miser environ 95M€ sur Randal Kolo Muani, qui sortait d’une très grosse saison à l’Eintracht Francfort. Malheureusement cela n’a pas été un succès et l’ancien Nantais pourrait définitivement quitter Paris prochainement.