PSG : Transfert annulé en Angleterre ?

Axel Cornic

A moins d’un an de la fin de son contrat, Gianluigi Donnarumma serait poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain, où on ne veut pas revivre un nouvel épisode à la Kylian Mbappé. Et si les prétendants sont nombreux, l’avenir de l’international italien pourrait surtout s’écrire en Premier League.

La saison prochaine, on pourrait voir un autre gardien défendre les cages parisiennes. Gianluigi Donnarumma n’a en effet toujours pas prolongé son contrat et le PSG aurait donc décidé de passer à autre chose, trouvant notamment un accord avec Lucas Chevalier du LOSC, selon les dernières indiscrétions de L’Equipe.

Le PSG voudrait vendre Donnarumma Désormais, tout le monde se demande où pourrait rebondir l’Italien, qui a tout de même été l’un des acteurs principaux du sacre parisien en Ligue des Champions. Mediaset a récemment parlé d’un possible retour en Serie A avec l’Inter, mais un tel scénario semble assez improbable pour le moment. Galatasaray aurait également tenté sa chance, mais Donnarumma n’aurait aucune intention de poursuivre sa carrière en Turquie, à seulement 26 ans. C'est plutôt la Premier League qui semble lui tendre les bras, avec plusieurs clubs très riches qui pourraient convaincre le PSG.