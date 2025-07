PSG : Transfert à 90M€, une réunion décisive à venir !

Cet été, Rodrygo pourrait être un candidat au départ du côté du Real Madrid. Le PSG penserait notamment au Brésilien, qui est bloqué par la concurrence en Espagne. Les dirigeants madrilènes seraient prêts à le vendre pour 90M€, mais avant cela l’attaquant devra s’entretenir avec Xabi Alonso pour savoir si oui ou non il désire rester au sein de la Casa Blanca.

Alors que le mercato estival a ouvert ses portes depuis plusieurs semaines, le PSG ne s’est pour le moment pas montré très actif. Le club de la capitale s’est surtout attelé aux départs pour le moment et une seule arrivée est à déclarer. Luis Campos a réussi à mettre la main sur Renato Marin , jeune gardien italien de 19 ans, qui est arrivé libre en provenance de l’ AS Rome . Toutefois, d’autres transferts devraient suivre prochainement.

À la fin de la saison, lors de leur bilan, Luis Campos et Luis Enrique avaient ciblé un poste à renforcer en priorité, celui d’axial droit. Le PSG cherche un joueur dans ce secteur pour concurrencer Marquinhos , et le choix du conseiller sportif parisien s’est porté sur Illya Zabarnyi de Bournemouth . L’Ukrainien a déjà donné son accord pour rejoindre le champion de France depuis plusieurs semaines, mais il n’y aurait pas encore de terrain d’entente avec la formation anglaise, qui demanderait environ 70M€ pour lâcher le joueur de 22 ans.

Réunion décisive pour l’avenir de Rodrygo !

En plus d’un défenseur central droitier, le PSG aurait également besoin d’un attaquant polyvalent et, d'après les informations du journaliste Florian Plettenberg, Rodrygo serait notamment observé. Une idée pas si saugrenue que cela, car le Brésilien joue peu au Real Madrid et on lui prêterait donc des envies d’ailleurs. Selon le journaliste Ben Jacobs, le géant espagnol serait d’ailleurs ouvert à une vente de son joueur contre un chèque de 90M€ mais il y aurait d’abord une étape avant cela. En effet, l’ancien attaquant de Santos devrait normalement rencontrer Xabi Alonso cette semaine afin d’y voir plus clair sur son avenir. Ce n’est donc qu’après cela qu’une décision sera prise. Affaire à suivre…