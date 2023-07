PSG : «Tout était calculé», l’incroyable plan avec Mbappé dévoilé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG a reçu la visite de son président, Nasser Al-Khelaïfi, ce mardi. Un passage loin d'être anodin. Le dirigeant en a profité pour s'adresser à son groupe d'une manière autoritaire, rappelant les objectifs de la saison prochaine, mais aussi que personne n'était au-dessus de l'institution, pas même Kylian Mbappé.

L'heure de la rentrée a sonné pour le PSG. Ce mardi, le groupe parisien s'est réuni pour participer à l'entraînement organisé par Luis Enrique. Président du club, Nasser Al-Khelaïfi a profité que l'effectif soit au complet pour se rendre à Poissy. Pour le dirigeant, c'était également l'occasion de faire passer un message à Kylian Mbappé, qui refuse toujours de prolonger son contrat d'une saison supplémentaire avec le PSG. Le message passé au joueur est clair selon Baptiste Durieux.

PSG : Incroyable, il réclame le transfert de Mbappé ! https://t.co/o3BqcpbD1V pic.twitter.com/h2tENrl2e5 — le10sport (@le10sport) July 19, 2023

Al-Khelaïfi avait tout prévu ?

« Le PSG reste intransigeant : ou il prolonge, ou il est vendu cet été. Un dossier, qui doit être tranché avant le 31 juillet prochain. Mais ce non rendez-vous entre Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi était presque calculé de la part du président du PSG. Une volonté de montrer à tous que ce club n’est pas le « Kylian Saint-Germain ». Et que ce dossier Mbappé ne devait surtout pas, hier, parasiter le premier entraînement du groupe au complet » a lâché le journaliste. Désormais pour le Qatar, aucune star n'est au-dessus de l'institution PSG, pas même Kylian Mbappé.

« Al-Khelaïfi en a profité pour tenir un discours offensif »