Surprise, ce n’est pas terminé pour Galtier au PSG

Hugo Chirossel

Un an après son arrivée, le PSG a décidé de ne pas poursuivre avec Christophe Galtier sur son banc. Le club de la capitale est donc à la recherche de son successeur. Cependant, le technicien français a un contrat allant jusqu’en juin 2024 et son départ n’est pas encore bouclé.

Fatigué après une année éprouvante sur le banc du PSG, Christophe Galtier va avoir du temps pour se reposer. Comme indiqué par Le 10 Sport , Luis Campos lui a annoncé mardi dernier qu’il ne sera plus l’entraîneur du club de la capitale la saison prochaine. Arrivé l’année dernière pour succéder à Mauricio Pochettino, le natif de Marseille n’aura tenu qu’un an. Malgré le titre de champion de France remporté, Christophe Galtier paye une nouvelle élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions et une fin de saison très mitigée.

Zidane - PSG : Il fait une annonce fracassante https://t.co/vlfdZgP4s1 pic.twitter.com/oa1WCpDlit — le10sport (@le10sport) June 9, 2023

Le départ de Galtier du PSG n’est pas encore bouclé

Alors qu’Igor Tudor a décidé de s’en aller, Christophe Galtier est d’ailleurs évoqué du côté de l’OM ces derniers jours. Il figurerait sur la short-list de Pablo Longoria, d’après les informations de La Provence . Mais avant cela, il va déjà devoir entériner la fin de son aventure au PSG. Car si son départ ne fait plus aucun doute, comme l’indique RMC Sport , ce dossier n’est pas encore totalement bouclé.

Les deux parties doivent négocier un accord à l’amiable