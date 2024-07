PSG : Son agent craque, une fake news est annoncée sur le mercato

Axel Cornic

La tension est à son paroxysme autour de Victor Osimhen, annoncé premier partant de ce mercato estival, mais toujours au Napoli pour le moment. Souvent lié au Paris Saint-Germain, il n’est actuellement pas dans les plans de Luis Campos selon nos informations et de l’autre côté des Alpes on assure que pour le moment, aucune autre porte de sortie ne se dessine.

On peut être l’un des meilleurs buteurs de grands championnats européens et ne pas affoler le mercato. Tout le monde pensait que Victor Osimhen allait très vite trouver preneur, mais nous voilà la moitié du mercato estival et il est toujours bloqué dans son club du Napoli. Une situation assez problématique pour le joueur, mais surtout pour son club, qui espérait utiliser les 130M€ de sa clause de départ pour financer son recrutement.

Mercato - PSG : La presse espagnole annonce un transfert à 60M€ https://t.co/bz682aDkjc pic.twitter.com/Pd5IAgcOLj — le10sport (@le10sport) July 30, 2024

L’étrange mercato d’Osimhen

L’ancien du LOSC a souvent été lié au PSG et notamment pour ses liens avec Luis Campos. Nous vous avons toutefois révélé sur le10sport.com que les Parisiens ne discutent pas avec le Napoli actuellement, préférant continuer à faire confiance à Randal Kolo Muani ainsi qu’à Gonçalo Ramos. Pour rappel, les deux ont été recruté il y a un an pour respectivement 90 et 80M€, avec une réussite différente au cours de leur première saison.

« Respect et stop aux fake news »

Une autre piste s’est ouverte récemment, puisque plusieurs médias ont évoqué un possible échange entre Osimhen et Romelu Lukaku, qui aimerait retrouver son ancien coach Antonio Conte. Mais ces rumeurs ont totalement fait craquer l’agent du Nigérian ! « Je lis des échanges fantaisistes avec Victor envoyé ici et là comme s'il s'agissait d'un colis à livrer rapidement. Ce colis, c'est le meilleur buteur du troisième Scudetto de l'histoire du Napoli. Respect et stop aux fake news » a écris ce mardi Roberto Calenda, sur son compte X.

Il n’y aurait absolument rien

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, cet échange entre le Napoli et Chelsea ne serait absolument pas un dossier en discussion. Du côté des Napolitains on souhaiterait en effet tirer une grosse somme d’argent du départ de Victor Osimhen, donc tout échange ou utilisation d’un autre joueur dans le deal serait à exclure. D’ailleurs, le quotidien italien confirme nos informations, expliquant que le club parthénopéen n’aurait plus aucune nouvelle du PSG.