PSG - Real Madrid : Zaïre-Emery a un message pour Mbappé

L'émotion était palpable samedi soir à Lille pour la finale de la Coupe de France entre le PSG et l'OL, puisque Kylian Mbappé disputait à cette occasion son tout dernier match sous la tunique parisienne. Et Warren Zaïre-Emery, son jeune coéquipier, l'a interpellé après la rencontre en lui souhaitant bon vent pour la suite de sa carrière au Real Madrid.

Après avoir porté les couleurs du PSG pendant sept ans, Kylian Mbappé a donc décidé de mettre un terme à son aventure. Le capitaine de l'équipe de France ne prolongera pas son contrat et s'en ira libre cet été du côté du Real Madrid, où l'officialisation de sa signature semble d'ailleurs imminente. Et le vestiaire du PSG a tenu à rendre hommage à Mbappé samedi soir après la finale de Coupe de France remportée face à l'OL (2-1).

Zaïre-Emery confiant pour l'avenir

Interrogé au micro de beINSPORTS après le match, Warren Zaïre-Emery s'est d'abord confié sur ce nouveau succès en Coupe de France : « C’est sûr que tous les trophées nous tiennent à cœur on a fait une belle saison. Le groupe est magnifique et on espère que la saison prochaine sera aussi belle » , indique le jeune crack du PSG, qui a ensuite eu un mot pour Kylian Mbappé.

« On veut qu’il reste »