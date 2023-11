PSG : Qui faut-il faire partir en priorité au mercato ?

La rédaction

Le 1er janvier prochain, le mercato hivernal ouvrira ses portes. Une fenêtre durant laquelle ça devrait bouger au PSG. Alors que le club de la capitale envisagerait de se renforcer à certains postes, dans le sens inverse, il faudrait également s’attendre à des départs au sein de l’effectif de Luis Enrique. Mais de qui faut-il se débarrasser en priorité au PSG en janvier ?

Lançant un nouveau projet durant l’intersaison, le PSG a opéré un énorme dégraissage au sein de son effectif. Ainsi, pendant l’été, de nombreux joueurs ont fait leurs valises et pas des moindres, à l’instar notamment de Neymar ou encore Marco Verratti. Mais voilà que la restructuration du groupe de Luis Enrique serait encore loin d’être terminée. En effet, alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes le 1er janvier 2024, il faudrait s’attendre à de nouveaux départs au PSG.

De nombreux candidats au départ au PSG ?

Si plusieurs joueurs ont donc déjà quitté le PSG, il existerait encore certains candidats au départ à Paris. Barré par Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas n’a toujours pas joué cette saison et le Costaricain pourrait profiter du mois de janvier pour aller retrouver le sourire loin de la capitaine. En défense, il y a également Layvin Kurzawa. Loin d’être dans les plans de Luis Enrique, le Français doit faire avec un temps de jeu plus que réduit. Au milieu de terrain, si Fabian Ruiz et Carlos Soler font partie de la rotation du PSG, plusieurs rumeurs font écho d’un possible départ cet hiver.

Le cas Ekitike

Enfin, il y aura également le cas Hugo Ekitike à régler pour le PSG en janvier. Durant l’été, le club de la capitale avait tout fait pour se débarrasser de l’ancien de Reims. En vain. Un départ avorté qui serait resté en travers de la gorge de la direction parisienne. Depuis, Ekitike a disparu de la circulation, ne jouant plus avec Luis Enrique. Et c’est ainsi qu’un départ de l’attaquant du PSG serait comme acquis au mercato hivernal. Reste maintenant à savoir où il ira. Hugo Ekitike est notamment annoncé en Angleterre où Newcastle, West Ham et Crystal Palace auraient coché son nom.



Alors, qui faut-il faire partir en priorité au PSG ?