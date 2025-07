PSG : Quatre transferts sont programmés, c'est surréaliste !

Le PSG songerait à recruter Morgan Rodgers lors de ce mercato estival. Toutefois, le club de la capitale serait soumis à une concurrence féroce pour le transfert du joueur d'Aston Villa. En effet, Morgan Rodgers serait suivi par Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester United, Manchester City et le Bayern. Pour rafler la mise sur ce dossier, les Blues souhaiteraient inclure à la fois Benoît Badiashile, Trevoh Chalobah et Tosin Adarabioyo dans la transaction.

Après avoir officialisé le transfert libre et gratuit de Renato Marin , gardien de 19 ans, le PSG compterait boucler la signature de Morgan Rodgers . D'après Caught Offside, Luis Enrique aurait coché le nom du milieu offensif d' Aston Villa , et ce, pour le recruter avant la fin du mercato estival. Le marché fermant ses portes le 1er septembre à 20 heures.

A en croire Caught Offside, Morgan Rodgers aurait une très grosse cote de popularité. En effet, le jeune talent de 22 ans serait aussi dans les petits papiers de Chelsea , Arsenal, Liverpool, Manchester United, Manchester City et du Bayern . Pour remporter ce combat de titans sur le marché des transferts, les Blues auraient une idée bien précise en tête.

Rodgers : Un échange avec Badiashile, Chalobah et Adarabioyo

Selon Caught Offside, la direction de Chelsea aimerait inclure trois joueurs dans la transaction pour baisser le prix de Morgan Rodgers. Alors qu'Aston Villa réclamerait une somme comprise entre 75 et 81M€ pour son numéro 27, les Blues compteraient proposer un échange avec Benoît Badiashile, Trevoh Chalobah et Tosin Adarabioyo. Reste à savoir si les Villans d'Unai Emery sont intéressés par ces trois défenseurs centraux.