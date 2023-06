PSG - OM : Galtier est enfin fixé pour son mercato !

Thomas Bourseau

Christophe Galtier doit se mettre d’accord avec le PSG sur les modalités de son licenciement. Et alors que son nom a été lié à l’OM, sa venue serait impossible au vu de l’avancée du dossier Marcelino. Pour ce qui est de la suite, Galtier devrait prendre une année sabbatique selon la presse italienne.

Christophe Galtier n’est officieusement plus l’entraîneur du PSG et ce, bien qu’il soit contractuellement lié au club jusqu’à la fin de la saison prochaine. Au détour d’une entrevue avec le technicien français, le conseiller football Luis Campos lui a fait savoir il y a maintenant deux semaines qu’il ne serait plus le coach du PSG comme le10sport.com vous le soulignait le 6 juin dernier.

Viré du PSG, doublé par Marcelino à l’OM…

Et maintenant ? Ces derniers jours, la rumeur Christophe Galtier a pris de l’ampleur du côté de l’OM concernant le poste d’entraîneur après que les options Marcelo Gallardo et Paulo Fonseca n’aient rien donné. Et bien que Javier Ribalta, directeur du football de l’OM, ne soit pas un grand fan du profil de Marcelino selon L’Equipe , c’est bien le technicien espagnol qui devrait signer un contrat de deux saisons à l’OM, la presse est unanime.

...Galtier va faire un break

Et pour Christophe Galtier ? TMW a fait une annonce dans la journée de mercredi. Selon le média transalpin, le natif de Marseille se dirigerait vers une année sabbatique après une saison bien éprouvante au PSG.