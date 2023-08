PSG : Neymar veut partir, c'est annoncé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ancien dirigeant du FC Barcelone, André Cury a notamment contribué au transfert de Neymar au FC Barcelone en 2013, mais n'avait rien pu faire pour l'empêcher de signer au PSG en 2017. Et alors que de nouvelles rumeurs circulent concernant un potentiel retour, André Cury, désormais agent de joueurs, assure que Neymar veut revenir au Barça.

L'histoire d'amour entre le PSG et Neymar n'aura pas duré longtemps. Bien qu'il soit sous contrat jusqu'en 2027, le Brésilien aurait été poussé au départ par la direction parisienne cet été. En vain pour l'instant. Cependant, à en croire André Cury, ancien recruteur du FC Barcelone en Amérique du Sud, un retour en Catalogne serait bien envisagé par Neymar.

PSG : Un sacrifice est réclamé pour le transfert de Neymar https://t.co/vRbbFTdnMV pic.twitter.com/TsQUzWqY4e — le10sport (@le10sport) August 6, 2023

«Neymar aimait beaucoup Barcelone»

« Neymar aimait beaucoup Barcelone et il l'aime toujours, son fils vit ici. C'est aussi lui qui a payé le plus lourd tribut en partant. S'il était resté, je suis convaincu qu'il aurait gagné deux, voire trois Ballons d'Or (...) En 2019, nous avons failli le faire revenir. Cela ne s'est pas fait pour grand-chose. Il aime beaucoup Barcelone, la ville et le club, et il a hâte de revenir. Il était très jeune quand il est parti et tout le monde peut faire des erreurs. Je ne suis plus au club, mais si on me demandait mon avis, je voterais pour son retour », confie-t-il dans les colonnes de Mundo Deportivo avant de donner son avis sur les raisons de l'échec de Neymar au PSG.

«Il a hâte de revenir»