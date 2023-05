PSG : Messi provoque un gros conflit

Alexis Brunet

L'avenir de Lionel Messi affole le monde entier. Pour l'instant sous contrat avec le PSG, l'Argentin sera libre cet été s'il ne prolonge pas. Son ancien club, le FC Barcelone se met à rêver d'un possible retour de sa star. Mais cela va être compliqué car au sein même du géant espagnol, tout le monde n'est pas d'accord sur la priorité de l'été.

Lionel Messi jouera peut-être avec le PSG demain, samedi 13 mai, au Parc des Princes face à l'AC Ajaccio. Les excuses de l'Argentin ont été acceptées par le club et il n'est plus suspendu actuellement. Il a donc pu s'entraîner de nouveau et il pourrait avoir du temps de jeu face aux Corses. Il faudra en profiter, car cela pourrait être l'une des dernières fois que l'on voit Messi évoluer sous le maillot parisien.

Le FC Barcelone veut faire revenir Messi

Jamais vraiment acclimaté à Paris, Messi pourrait après deux saisons repartir vers son premier amour, le FC Barcelone. Les Blaugrana rêvent d'un retour du septuple Ballon d'Or mais cela ne sera pas une chose aisée. Le club de Joan Laporta doit en effet faire face à des soucis financiers actuellement, qui réduisent la marge de manœuvre de Xavi et sa direction. De plus, ils doivent faire face à la concurrence de l'Arabie saoudite et d'Al-Hilal sur ce dossier qui pourrait offrir un pont d'or à Messi.

Xavi et sa direction sont opposés sur le sujet Messi