PSG : Messi et Neymar s'en vont, Mbappé veut les remplacer

Cet été, le PSG a décidé de tout changer en se séparant de plusieurs stars dont Lionel Messi et Neymar. Mais également de Marco Verratti. Et depuis le début de saison, le manque de créativité dans le coeur du jeu parisien est souvent pointé du doigt. Pour Bixente Lizarazu, c'est la raison pour laquelle Kylian Mbappé tente de changer son jeu, justement pour compenser ce manque de créativité.

Durant le mercato estival, le PSG a pris la décision de chambouler son effectif en se séparant de joueurs majeurs tels que Lionel Messi, Neymar et Marco Verratti. Un choix globalement salué par les supporters, mais les critiques en ce début de saison portent justement sur le manque de créativité comme le constate Bixente Lizarazu qui s'interroge sur les choix tactiques de Luis Enrique.

PSG : Révélations choc sur Mbappé, la presse espagnole se régale https://t.co/FZ5FfMoVKZ pic.twitter.com/oJwJtAhkGj — le10sport (@le10sport) October 8, 2023

«C'est aussi la limite du système de Luis Enrique»

« C'est aussi la limite du système de Luis Enrique, car ça crée un déséquilibre sur le plan défensif. Ensuite, dans cette ambiance hostile, le PSG s'est fait bouger dans l'agressivité et l'engagement. Le milieu parisien manque de créativité pour créer du liant entre le milieu et l'attaque, ça ne fonctionne pas très bien », explique le champion du monde 1998 sur le plateau de Téléfoot , avant d'ajouter que Kylian Mbappé se sent obligé de compenser ce manque de créativité dans le jeu.

«Le PSG a perdu a perdu trois joueurs très créatifs»