PSG : Messi a fait son choix, la réponse est connue

Pierrick Levallet

Malgré la volonté initiale du PSG de le conserver, Lionel Messi n'a toujours pas prolongé dans la capitale alors que son contrat expire en juin prochain. Dans le même temps, le FC Barcelone ferait tout son possible pour rapatrier l'Argentin. D'ailleurs, le joueur de 35 ans aurait déjà pris sa décision pour son avenir.

La fin de l’aventure de Lionel Messi au PSG pourrait intervenir dès cet été. Alors que son contrat expire en juin prochain, le champion du monde 2022 n’a pas encore prolongé. Pourtant, le club de la capitale n’a jamais caché son envie de le voir continuer dans la Ville Lumière. Luis Campos aurait même déjà dégainé puisque La Pulga aurait une offre du PSG sur la table.

PSG : Une star attend le feu vert de Messi, une grande annonce tombe https://t.co/7Zgy79XokJ pic.twitter.com/sxZzI70sfD — le10sport (@le10sport) April 15, 2023

Le PSG veut prolonger Messi, le Barça rêve de son retour

Mais dans le même temps, Lionel Messi serait convoité ailleurs. L’Arabie Saoudite et la MLS aimeraient le recruter, tout comme le FC Barcelone. Malgré le Fair-Play Financier, la formation blaugrana rêve de rapatrier le joueur de 35 ans. Ce dernier aurait d’ailleurs fait son choix pour son avenir.

Messi a enfin tranché pour son avenir